Foto: New Africa - stock.adobe.com/New/New Africa - stock.adobe.com

Nach einer Untersuchung der Verbraucherorganisation Foodwatch ist ein Großteil der Kindergetränke überzuckert. Foodwatch fordert daher von der Bundesregierung gesetzliche Maßnahmen zur Förderung des Gesundheitsschutzes von Kindern.

red/epd 21.08.2024 - 12:05 Uhr

Ein Großteil der Getränke für Kinder ist nach einer Untersuchung der Verbraucherorganisation Foodwatch überzuckert. Demnach enthalten 117 von insgesamt 136 untersuchten Getränken (86 Prozent) mehr als fünf Gramm Zucker je 100 Milliliter, heißt es in einer von Foodwatch am Mittwoch in Berlin vorgestellten Studie.