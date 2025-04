Bei der Suche nach Öl- und Gasvorkommen im Meer machen Menschen mit Schallkanonen erheblichen Lärm. Das terrorisiert fast sämtliche Meeresbewohner. Für 111 NGOs gibt es nur eine Lösung.

dpa 03.04.2025 - 04:19 Uhr

Zürich - Mehr als 100 Umweltorganisationen prangern die "zerstörerische Praxis der Öl- und Gassuche in den Meeren" an. Sie fordern die Regierungen der Welt auf, bei der UN-Ozeankonferenz im Juni in Nizza ein sofortiges Verbot weiterer Öl- und Gasexplorationen zu verhängen.