Schutz für Schüler und Lehrer: Schule bei 30 Grad?

Von diesem Donnerstag an soll es richtig heiß werden in Baden-Württemberg – und das über mehrere Tage. Damit stellt sich an vielen Schulen dieselbe Frage: Wann gibt es eigentlich Hitzefrei? Eine landesweit einheitliche Temperaturgrenze, bei der der Unterricht automatisch endet, gibt es zwar nicht, wohl aber einige landesweit einheitliche Regeln – und strenge Grenzwerte für Arbeitsstätten.

Gegebenheiten vor Ort sind mitentscheidend Grundsätzlich entscheiden nach den Vorgaben des Kultusministeriums Schulleitungen eigenverantwortlich, ob der Unterricht wegen großer Hitze früher endet und Schüler entlassen werden. Maßgeblich ist dabei laut Ministerium „das körperliche Wohl der Schüler unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Verhältnisse“. Dazu gehören die Temperatur in den Unterrichtsräumen, die Bauweise des Schulgebäudes, Lüftungsmöglichkeiten, Verschattung und vor allem die Frage, wie belastend die Situation für Schüler und Lehrer tatsächlich ist.

Die Mindestvoraussetzungen sind folgende:

•Die Außentemperatur liegt um 11 Uhr vormittags bei mindestens 25 Grad Celsius im Schatten.

•Hitzefrei gibt es frühestens nach der vierten Schulstunde.

•Die Entscheidung an der einzelnen Schule obliegt der Schulleitung.

•Benachbarte Schulen stimmen sich ab und entscheiden möglichst einheitlich.

•Fahrschülern müssen auch bei Hitzefrei bis zur Gelegenheit zur Heimfahrt Aufenthaltsräume zur Verfügung stehen, solange müssen sie auch beaufsichtigt werden.

•Hitzefrei gibt es generell nicht für berufliche Schulen und für die gymnasiale Oberstufe.

Unsere Empfehlung für Sie Hitzewarnung für Baden-Württemberg DWD rechnet mit extremer Belastung Der Deutsche Wetterdienst hat für Baden-Württemberg eine Hitzewarnung herausgegeben.

Besondere Bedeutung soll bei der Entscheidung der Schule das Alter der Schüler spielen. Nur für die Klassenstufen 1 bis 10 kann Hitzefrei erteilt werden. Doch an Grundschulen bedeutet Hitzefrei nur, dass kein normaler Unterricht stattfindet. Einfach nach Hause gehen dürfen die Kinder nicht. Dass gymnasiale Oberstufen und berufliche Schulen nie Hitzefrei bekommen, liegt daran, dass der Unterrichtsbetrieb und die Prüfungsvorbereitung aufrechterhalten werden sollen. Schließlich fallen sommerliche Hitzetage oft in Zeiten von Abschlussprüfungen. Auch Ganztagsschulen sind tendenziell restriktiver, was Hitzefrei angeht, weil sie Betreuung gewährleisten müssen, die Schulpflicht oft bis in den Nachmittag hinein besteht und Eltern zunehmend berufstätig und nicht zuhause sind.

Hitzefrei nur eine Notlösung – Gebäude müssen angepasst werden

Auch der Arbeitsschutz spielt bei dem Thema eine Rolle, schließlich sind Klassenräume für Lehrkräfte Arbeitsstätten. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verweist daher auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz. Gerade in schlecht gedämmten oder stark aufgeheizten Räumen könne Unterricht zur gesundheitlichen Belastung werden.

Die GEW weist daher auf die Arbeitsstättenverordnung hin. Diese sieht laut der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin grundsätzlich eine Raumhöchsttemperatur von 26 Grad Celsius vor, beim Überschreiten sollen zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden. Wenn die Lufttemperatur im Raum über 30 Grad Celsius steigt, müssten Arbeitgeber wirksame Maßnahmen ergreifen, um die Belastung der Beschäftigten zu verringern. Bei einer Raumtemperatur von 35 Grad Celsius an sei anzunehmen, dass in diesem Raum nicht mehr gearbeitet werden kann.

Die Gewerkschaft fordert deshalb schon länger, dem Hitzeschutz an Schulen größere Bedeutung beizumessen – etwa durch bauliche Verbesserungen, Sonnenschutz, Lüftungskonzepte und Begrünung. Aus Sicht der GEW ist Hitzefrei nur ein Notbehelf. Langfristig müsse es darum gehen, Schulen an häufigere Hitzeperioden anzupassen.