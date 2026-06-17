Schutz für Schüler und Lehrer Schule bei 30 Grad?
Ab Mitte der Woche soll es richtig heiß werden im Land. Dies sind die Hitzefrei-Regeln in Baden-Württemberg.
Ab Mitte der Woche soll es richtig heiß werden im Land. Dies sind die Hitzefrei-Regeln in Baden-Württemberg.
Von diesem Donnerstag an soll es richtig heiß werden in Baden-Württemberg – und das über mehrere Tage. Damit stellt sich an vielen Schulen dieselbe Frage: Wann gibt es eigentlich Hitzefrei? Eine landesweit einheitliche Temperaturgrenze, bei der der Unterricht automatisch endet, gibt es zwar nicht, wohl aber einige landesweit einheitliche Regeln – und strenge Grenzwerte für Arbeitsstätten.
In rund 40 Tagen zurück zur Erde: Die „Reerdigung“ setzt auf beschleunigte Verwesung. Schleswig-Holstein will die neue Bestattungsart nun als erstes Bundesland dauerhaft erlauben.