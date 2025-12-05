Australien führt ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige ein. Befürworter sehen besseren Schutz, Kritiker warnen vor Risiken und fehlender wissenschaftlicher Grundlage.
05.12.2025 - 09:05 Uhr
Ob das Social-Media-Verbot in Australien Kinder wirklich schützen wird, ist umstritten. Sicher ist jedoch, dass es Wissenschaftlern die einmalige Gelegenheit bietet, die Auswirkungen digitaler Medien auf das Gehirn von Heranwachsenden besser zu verstehen. Am Mittwoch kommender Woche tritt das weltweit erste Gesetz in Kraft, das Plattformen wie Tiktok, Instagram und Snapchat erst ab 16 Jahren erlaubt.