Das Lieferkettengesetz der EU soll Menschenrechte weltweit schützen und wird nun wohl entschärft, bevor es überhaupt in Kraft getreten ist.
09.12.2025 - 07:06 Uhr
Die EU will das europäische Lieferkettengesetz zum Schutz von Menschenrechten abschwächen, noch bevor es angewendet wird. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel darauf, dass die Vorgaben nur noch für wenige große Unternehmen gelten sollen, wie beide Seiten mitteilten. Das Parlament und die EU-Mitgliedsländer müssen die Änderung noch genehmigen, normalerweise ist das aber reine Formsache.