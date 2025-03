Hunde müssen in Basel an die Leine

Im Dickicht und am Waldesrand werden Rehkitze geboren und Vogeleier ausgebrütet. Deshalb gilt es, Hunde auf Abstand zu halten. Aber auch für Katzenfreunde haben Schweizer Behörden Ratschläge.

red/dpa/lsw 31.03.2025 - 16:23 Uhr

Zum Schutz von jungen Hasen, Vögeln und anderen Wildtieren müssen Hunde im Schweizer Grenzgebiet um Basel in den kommenden Monaten an die Leine. Die Regel gilt von Anfang April bis Ende Juli in Waldgebieten in der Stadt Basel und dem Kanton Basel-Landschaft.