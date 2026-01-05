Um Laserschwerter mit bunten Strahlen wie bei «Star Wars» geht es nicht, um gebündelte Energie mit großem Zerstörungskraft aber durchaus: Zwei Rüstungsfirmen treiben ihre Pläne mit Laserwaffen voran.
05.01.2026 - 15:36 Uhr
Düsseldorf/Schrobenhausen/Meppen - Die Rüstungskonzerne Rheinmetall und MBDA Deutschland üben sich im Schulterschluss, um in ihrem Laserwaffen-Geschäft voranzukommen. Man wolle im ersten Quartal 2026 ein Gemeinschaftsunternehmen für Marine-Laser-Aktivitäten gründen, teilten die Unternehmen in Düsseldorf und Schrobenhausen mit.