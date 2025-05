Jeder zehnte Stuttgarter wohnt so laut, dass es der Gesundheit schaden kann. Die Stadt will darauf mit „ruhigen Gebieten“ reagieren - doch bringt das wirklich etwas?

Mehr als jeder zehnte Stuttgarter wohnt Erhebungen zufolge so laut, dass es seiner Gesundheit schaden kann. Der Hauptgrund ist der Autoverkehr. Laut EU-Vorgaben muss die Stadt Stuttgart darauf reagieren. Eine Maßnahme sind sogenannte ruhige Gebiete. Die ersten sollen noch in diesem Jahr ausgewiesen werden. Wir erklären, was das heißt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben.

Was sind ruhige Gebiete?

Es klingt paradox: Anstatt den vorhandenen Lärm zu drosseln, zielen ruhige Gebiete darauf ab, dass er – zumindest dort – nicht auch noch zunimmt. Es sollen öffentlich zugängliche Ruhe-Inseln in der Großstadt sein.

Dass sich Städte wie Stuttgart jetzt verstärkt mit diesem Konzept beschäftigen, hat auch mit einer gewissen Ungeduld in Brüssel zu tun. Bereits vor Jahren hatte die EU den Mitgliedsstaaten nahegelegt, mit ruhigen Gebiete auf den gesundheitsgefährdenden Lärm zu reagieren. Geschehen ist offenbar wenig. So jedenfalls ist es Thomas Schene vom Amt für Umweltschutz über die Instanzen zugetragen worden. Bundesweit gebe es schon Vorreiter: Zum Beispiel Norderstedt, München oder Berlin.

Welche Orte in Stuttgart kommen infrage?

Auch wenn Thomas Schene sagt, „es ist nichts von vornherein ausgeschlossen“, so ergeben sich doch automatisch Grenzen durch den bestehenden Lärm. Zum Beispiel im Rot- und Schwarzwildpark. „Dort ist es eigentlich zu laut für ein ruhiges Gebiet“, sagt er. Womöglich müsse man sich dort auf eine Kernzone beschränken.

Ein Stück Natur in der Großstadt: der Rotwildpark in Stuttgart Foto: Archiv Lichtgut/Max Kovalenko

Wie Städte die ruhigen Gebiete ausgestalten, darin seien sie recht frei. In Stuttgart böten sich verschiedene Kategorien an, erklärt Schene. Zum Beispiel ruhige Landschaftsräume wie Naturschutzgebiete oder Felder; Erholungs- und Freiflächen wie Wald oder Wiesen; innerstädtische Erholungsflächen wie Parks oder Friedhöfe. Die Zahl der ruhigen Gebiete sei „nach oben hin offen, es ist ein kontinuierliches Thema“. Die ersten Gebiete sollen in der zweiten Jahreshälfte ausgewiesen werden. Dafür komme man in den Gemeinderat. Klar sei, so Schene: „Wir werden mit Gebieten anfangen, die nicht umstritten sind.“

Welche Folgen hat das?

Ein ruhiges Gebiet hat Auswirkungen auf künftige Planungen. Projekte – wie beispielsweise Straßen – dürfen keinen zusätzlichen Lärm verursachen. Allerdings ist der Status auch nicht unantastbar; er ließe sich im Zweifelsfall wieder ändern.

Wie viel bringt diese Maßnahme?

Die EU schreibt nicht vor, wie laut es in einem ruhigen Gebiet maximal sein darf, das überlässt sie den Mitgliedsstaaten. Weil der Bund hier keinen Grenzwert festgelegt hat, habe man „recht freie Hand“, sagt Schene. Man müsse dazu auch sagen: „Ruhe ist subjektiv.“ Ab wann Lärm im Mittelungspegel als gesundheitsgefährdend gilt, legt die EU derweil fest: ab 65 Dezibel tags und 55 Dezibel nachts.

Um an der Lärmkulisse in der Stadt wirklich etwas zu ändern, brauche es andere Maßnahmen, erklärte Schene bereits Ende März im Ausschuss für Klima und Umwelt. Zum Beispiel ein anderes Mobilitätsverhalten. Was die Stadt zeitnah plant: auf mehr Strecken Tempo 30 in der Nacht. In den Hauptverkehrsstraßen in Hedelfingen, Möhringen und Zuffenhausen sei eine Umstellung auf Tempo 30 bereits in der Umsetzung. Für andere laufen Gutachten.

Wird es durch die E-Mobilität leiser?

Im Vergleich zu Verbrennerautos sind E-Fahrzeuge leiser. Zwar sind sie auch in Stuttgart derzeit noch in der absoluten Unterzahl, aber erwartet das Amt für Umweltschutz, dass die Stadt der Zukunft leiser wird? Die Antriebswende ist laut Thomas Schene „eine sehr positive Entwicklung, auch was den Lärm betrifft“. Allerdings bremst er zu große Erwartungen. „Das ist aber nur relevant für ein Tempo bis 40, danach ist das Reifenabriebsgeräusch lauter.“