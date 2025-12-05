Knapp zwei Wochen haben Vertragsstaaten des Washingtoner Artenschutzabkommens um den Schutz gefährdeter Tiere und Pflanzen gerungen. Nun endet die Konferenz – mit nicht nur einem Novum.
Samarkand - Nach knapp zwei Wochen endet die Weltartenkonferenz im usbekischen Samarkand mit einem ersten Handelsverbot für Haie. Beim Handel mit Wasserfröschen gab es Einschränkungen - was Auswirkungen auf den Markt für Froschschenkel haben könnte, die in Europa als Delikatesse gelten. Zum Abschluss der Konferenz sollte es am Freitag noch um Beschlüsse zum Schutz von Pflanzen gehen. Viele wichtige Entscheidungen sind bereits gefallen: