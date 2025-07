Streit um Schutzgebiet Die neuen Grenzen des Nationalparks stehen fest

An diesem Freitag will der Nationalparkrat über das Erweiterungsgebiet abstimmen – aber vor Ort gibt es trotz einiger Zusagen des Landes weiter Kritik. Der größere Nationalpark ist auch ein Lehrstück über schwindendes Vertrauen in die Politik und über das Ringen um Naturschutz.