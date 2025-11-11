Schutzmaßnahmen Land verhängt Stallpflicht wegen Vogelgrippe
Nach dem Fund von toten Wildvögeln müssen Hühner in Sicherheit gebracht werden. Die Zahl von verendeten Vögeln nimmt zu.
Von diesem Mittwoch an ist das freie Leben für manch ein Hühnchen vorbei – zumindest in der Gegend von Heilbronn. Das Landwirtschaftsministerium hat für das Stadtgebiet von Heilbronn und den gleichnamigen Landkreis eine so genannte Aufstallungsanordnung erlassen. Geflügel muss somit in Ställe gebracht, oder mit speziellen Netzen geschützt werden.