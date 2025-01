Entsorgung in der Region Hat der Bauschutt-Tourismus ein Ende?

Weil der Landkreis Ludwigsburg das Material aus den Nachbarkreisen nicht mehr aufnehmen will, steuern die Lastwagen künftig die Deponie in Backnang-Steinbach an. Auch die Deponie Eichholz in Winnenden spielt im Konzept eine Rolle.