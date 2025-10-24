Der Schwaben-Park in Kaisersbach stimmt auf den Herbst ein. Statt schaurigem Horror gibt es kindertaugliche Gespensternächte und venezianische Masken. Was Besucher beachten sollten.

Wenn die Tage kürzer werden, geht auch im Schwaben-Park in Kaisersbach die reguläre Saison allmählich zu Ende. Zum Abschluss werden die Achterbahnen und Attraktionen des familiengeführten Freizeitparks vom 24. Oktober bis 2. November herbstlich illuminiert. Anders als bei klassischen Halloween-Veranstaltungen, so betont der Park, setze er dabei nicht auf Blut und Horrorfiguren, sondern auf dezent-kindertauglichen Grusel und familienfreundliche Kostüme.

Der Schwaben-Park in Kaisersbach wird illuminiert Am 25. Oktober kommt „Hallia Venezia“ in den Schwaben-Park. Foto: Hallia Venezia Für das Event setzt der Park auf regionale Partner. Für die Illuminationen zeichnet eine Firma aus Rudersberg verantwortlich – sie hat bereits mehrere Leucht-Events in dem Park begleitet. Über 300 LED-Lichtquellen und mehr als 2,5 Kilometer Kabel tauchen die Attraktionen in ein stimmungsvolles Licht. Dabei betonen die Organisatoren, dass der dafür benötigte Strombedarf geringer sei als jener eines Einfamilienhauses. Hunderte Kürbisse, Strohballen und Maisstauden von einem Bauernhof aus Aichstrut sorgen zusätzlich für ein herbstliches Ambiente.

Highlights bei den Gespensternächten im Schwaben-Park

Für die Gespensternächte haben sich die Macher einige Highlights ausgedacht. Am 25. Oktober tritt die Künstlergruppe „Hallia Venezia“ auf – inspiriert vom venezianischen Karneval, zeigen rund 20 Darsteller ihre eigens für die Gespensternächte umgearbeiteten Masken und Kostüme.

Am 31. Oktober und 1. November lassen Piloten bei Einbruch der Dunkelheit Modell-Heißluftballone über dem Park schweben. Am 1. November findet zudem ein Laternenumzug durch den stimmungsvoll beleuchteten Park statt. Der Treffpunkt ist um 19.15 Uhr am Parkeingang. Eigene Laternen und Taschenlampen sollten mitgebracht werden.

Die Öffnungszeiten während der Gespensternächte

Während der Gespensternächte hat der Park immer von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Einige Attraktionen schließen allerdings bereits um 17 Uhr. Ein Abendticket ab 17 Uhr ist für 22 Euro pro Person an der Tageskasse erhältlich. Für Jahreskarteninhaber sind die Gespensternächte inklusive.