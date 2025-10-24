Der Schwaben-Park in Kaisersbach stimmt auf den Herbst ein. Statt schaurigem Horror gibt es kindertaugliche Gespensternächte und venezianische Masken. Was Besucher beachten sollten.
24.10.2025 - 14:47 Uhr
Wenn die Tage kürzer werden, geht auch im Schwaben-Park in Kaisersbach die reguläre Saison allmählich zu Ende. Zum Abschluss werden die Achterbahnen und Attraktionen des familiengeführten Freizeitparks vom 24. Oktober bis 2. November herbstlich illuminiert. Anders als bei klassischen Halloween-Veranstaltungen, so betont der Park, setze er dabei nicht auf Blut und Horrorfiguren, sondern auf dezent-kindertauglichen Grusel und familienfreundliche Kostüme.