Schwabenlandhalle Fellbach Wencke Myhre kommt nach Fellbach – Hits und Geschichten aus 60 Jahren
Die Schlagerikone gastiert in der Schwabenlandhalle. Neben bekannten Liedern verspricht der Abend seltene Einblicke hinter die Kulissen.
Die Schlagerikone gastiert in der Schwabenlandhalle. Neben bekannten Liedern verspricht der Abend seltene Einblicke hinter die Kulissen.
Das knallrote Gummiboot hat nichts von seiner Strahlkraft verloren. Und seine berühmteste Kapitänin offenbar auch nicht. Wenn Wencke Myhre am übernächsten Samstag, 11. Juli, um 19 Uhr im Uhlandsaal der Schwabenlandhalle auftritt, kommt eine Künstlerin nach Fellbach, die seit mehr als sechs Jahrzehnten zum Inventar der deutschsprachigen Unterhaltung gehört.