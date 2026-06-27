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  6. Wencke Myhre kommt nach Fellbach – Hits und Geschichten aus 60 Jahren

Schwabenlandhalle Fellbach Wencke Myhre kommt nach Fellbach – Hits und Geschichten aus 60 Jahren

Schwabenlandhalle Fellbach: Wencke Myhre kommt nach Fellbach – Hits und Geschichten aus 60 Jahren
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Die Schlagerikone Wencke Myhre kommt nach Fellbach. Foto: Peter K. Seibold

Die Schlagerikone gastiert in der Schwabenlandhalle. Neben bekannten Liedern verspricht der Abend seltene Einblicke hinter die Kulissen.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Das knallrote Gummiboot hat nichts von seiner Strahlkraft verloren. Und seine berühmteste Kapitänin offenbar auch nicht. Wenn Wencke Myhre am übernächsten Samstag, 11. Juli, um 19 Uhr im Uhlandsaal der Schwabenlandhalle auftritt, kommt eine Künstlerin nach Fellbach, die seit mehr als sechs Jahrzehnten zum Inventar der deutschsprachigen Unterhaltung gehört.

 

Wie die Stadt Fellbach mitteilt, präsentiert die norwegische Sängerin ihr Programm als intimes Wohnzimmerkonzert – eine Mischung aus Musik, Erinnerungen und Geschichten aus einem Leben, das vermutlich mehr Fernsehstudios, Garderoben und Showtreppen gesehen hat als die meisten Menschen Wohnzimmer.

Schlagerlegende mit erstaunlicher Ausdauer

Wencke Myhre ist heute 78 Jahre alt und steht noch immer auf der Bühne. Bereits als Teenager gewann sie in Norwegen Talentwettbewerbe, später wurde sie zu einer der erfolgreichsten Schlagersängerinnen Europas. Generationen kennen ihre Ohrwürmer: „Er hat ein knallrotes Gummiboot“, „Er steht im Tor“, „Beiß nicht gleich in jeden Apfel“, „Eine Mark für Charlie“ oder „Hey, kennt ihr schon meinen Peter“.

Dabei war Myhre nie nur Schlagersängerin. Sie arbeitete als Schauspielerin, Moderatorin und Entertainerin, vertrat Deutschland beim Eurovision Song Contest und wurde 2021 für ihre Verdienste um die deutsch-norwegischen Kulturbeziehungen mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Hits, Anekdoten und ein Blick hinter die Kulissen

In Fellbach gibt es allerdings keine reine Zeitreise durch die Hitparade der 1960er und 70er Jahre. Auf dem Programm stehen auch Songs von ABBA, Udo Jürgens und Hildegard Knef sowie ausgewählte Jazz-Standards. Begleitet wird Myhre von ihrem langjährigen Musik- und Lebenspartner Anders Eljas am Klavier.

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Dazwischen erzählt die Entertainerin Geschichten aus sieben Jahrzehnten Showgeschäft. Von Glanz und Glamour ist dabei ebenso die Rede wie von den kleinen und großen Absurditäten hinter den Kulissen. Das dürfte mindestens genauso unterhaltsam werden wie die bekannten Refrains, die viele Besucher vermutlich noch immer auswendig mitsingen können.

Für einen Abend wird Fellbach damit zur Anlegestelle eines der langlebigsten Schlagerboote des Landes. Und auch wenn das Gummiboot inzwischen einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat: Untergehen will hier offensichtlich noch niemand.

Karten für das Konzert in Fellbach

Karten kosten 35 Euro, ermäßigt 20 Euro. Erhältlich sind sie beim i-Punkt Fellbach am Marktplatz 2, telefonisch unter 0711/580058 sowie bei allen Easy-Ticket-Vorverkaufsstellen. Online können Tickets über die Plattform Easy Ticket erworben werden.

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