Rathauschefin Gabriele Zull ist gegen eine Landeserstaufnahmestelle im Schwabenlandtower – der neue Investor Ebner schließt die Unterbringung von Geflüchteten nicht kategorisch aus.
14.08.2025 - 12:05 Uhr
Wenn in den vergangenen Jahren immer mal wieder die Rede davon war, wo man denn in Fellbach Flüchtlinge unterbringen könnte, dann verwiesen Leser in Briefen oder E-Mails an unsere Redaktion gerne auf jenes halb fertige Hochhaus am Rande der Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis). Dieses sei zumindest für eine solche Zwischennutzung doch gut geeignet.