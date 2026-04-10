Schwabenlandtower Fellbach „So süß, ich kann gar nicht wegschauen!“ – Drei Falkenküken auf Tower geschlüpft
Flauschige Küken, wachsame Eltern und tausende Zuschauer: Auf dem Schwabenlandtower in Fellbach hat ein neues Falken-Kapitel begonnen.
Flauschige Küken, wachsame Eltern und tausende Zuschauer: Auf dem Schwabenlandtower in Fellbach hat ein neues Falken-Kapitel begonnen.
Es ist dieser Moment, in dem selbst Beton weich wird. 107 Meter über Fellbach (Rems-Murr-Kreis), im grauen Kies eines unscheinbaren Nistkastens, pulsiert das Leben. Drei winzige Wanderfalken liegen dicht gedrängt unter dem schützenden Körper ihrer Mutter. Weiß, flauschig, noch blind für die Welt – und doch schon jetzt Mittelpunkt einer digitalen Fangemeinde, die jeden Atemzug verfolgt.