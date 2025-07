Die Adler Group spricht von „vertragsnahen Verhandlungen“ zum Schwabenlandtower in Fellbach. In der Branche ist von einem möglichen Käufer aus dem Stuttgarter Raum die Rede.

Rund zehn Jahre nach dem Baustopp kommt neuer Schwung in die Zukunft des Schwabenlandtowers in Fellbach. Die Berliner Adler Group, derzeit Eigentümerin des 107 Meter hohen Hochhaus-Rohbaus, teilt auf Anfrage mit: „Bezüglich des Verkaufs des Schwabenlandtowers befinden wir uns in fortgeschrittenen vertragsnahen Verhandlungen mit einem potenziellen Käufer“, erklärt die Adler-Pressesprecherin Dobroslawa Pazder. Zum aktuellen Stand der Verhandlungen oder Zeitplan will sich das Unternehmen mit Verweis auf die laufenden Gespräche nicht weiter äußern.