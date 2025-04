51-Jähriger onaniert in Dampfbad vor drei Männern – Festnahme

Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen

Drei junge Männer entspannen in einem Dampfbad in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen, als ein Mann sich ihnen zuwendet und zu onanieren beginnt. Kurze Zeit später klicken die Handschellen.

Julia Hawener 22.04.2025 - 11:46 Uhr

Ein 51 Jahre alter Mann soll am Karfreitag in den Schwabenquellen in Stuttgart-Möhringen vor drei jungen Männern onaniert haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann wenig später fest.