In einem textilfreien Whirlpool in einem Stuttgarter Thermalbad soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

Im Thermalbad Schwabenquellen im Stuttgarter Stadtbezirk Möhringen ist es am Samstag zu einem sexuellen Übergriff gekommen.

In einem textilfreien Whirlpool habe ein 56-jähriger Mann einen 30-Jährigen unsittlich im Genitalbereich angefasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Letzterer war den Angaben zufolge mit zwei weiteren Männern in dem Bad an der Plieninger Straße.

Der 30-Jährige meldete den Vorfall am Samstagnachmittag dem Bademeister, der anschließend die Beamten verständigte. Die Kriminalpolizei ermittelt.