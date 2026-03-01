Schwabentrail in Renningen: Strahlende Gesichter beim Zughunde-Rennen

Gelungenes Jubiläum für den Schwabentrail: Bei der zehnten Auflage des großen Zughunde-Rennens in Renningen, das vom Club Dogsportsandmore veranstaltet wird, waren knapp 200 Menschen und mehr als 200 Hunde am Start. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Vereinssprecherin Luca Rohlmann, „alles hat funktioniert und es waren auch viele Zuschauer anwesend.“

Aufgrund der hohen Temperaturen wurde an beiden Tagen die Startzeit vorverlegt und die Distanzen der Wettkämpfe verkürzt, um die Tiere nicht zu überfordern. Sportliche Zwischenfälle gab es keine, aber zwei Hunde erkrankten unvermittelt – die nötige Arzneihilfe kam von den Teilnehmern. „Das zeigt, dass es einen großen Zusammenhalt in der Szene gibt“, freute sich Luca Rohlmann.

Nachwuchs feiert Dreifach-Erfolg

Auch Mitglieder des Ausrichters trugen sich in die Siegerlisten ein. Marc Burkhardt, Sabine Karl, Jef D. Wachter und Claudia Zeppenfeld gewannen ein Rennen in ihrer jeweiligen Startkategorie (Mountainbike, Scooter, zu Fuß). Beim Nachwuchs holte der Club Dogsportsandmore in der Disziplin Canix Run School Young einen Dreifach-Erfolg mit Sieger Nils, der Zweitplatzierten Frieda und Sofie auf Rang drei. „Das belegt, dass wir auch eine sehr gute Jugendarbeit besitzen“, betonte Luca Rohlmann.