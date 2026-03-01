 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Leonberg

  6. Strahlende Gesichter beim Zughunde-Rennen

Schwabentrail in Renningen Strahlende Gesichter beim Zughunde-Rennen

Schwabentrail in Renningen: Strahlende Gesichter beim Zughunde-Rennen
14
Alle hatten Spaß beim Schwabentrail: Die zwei- und vierbeinigen Starter sowie die Besucher der 10. Auflage des Events. Foto: Simon Granville

Bei der zehnten Auflage des Zughunde-Rennens Schwabentrail sind die Mitglieder des Veranstalters Dogsportsandmore glücklich. Zwei erkrankten Hunden wird schnell geholfen.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Gelungenes Jubiläum für den Schwabentrail: Bei der zehnten Auflage des großen Zughunde-Rennens in Renningen, das vom Club Dogsportsandmore veranstaltet wird, waren knapp 200 Menschen und mehr als 200 Hunde am Start. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Vereinssprecherin Luca Rohlmann, „alles hat funktioniert und es waren auch viele Zuschauer anwesend.“

 

Aufgrund der hohen Temperaturen wurde an beiden Tagen die Startzeit vorverlegt und die Distanzen der Wettkämpfe verkürzt, um die Tiere nicht zu überfordern. Sportliche Zwischenfälle gab es keine, aber zwei Hunde erkrankten unvermittelt – die nötige Arzneihilfe kam von den Teilnehmern. „Das zeigt, dass es einen großen Zusammenhalt in der Szene gibt“, freute sich Luca Rohlmann.

Nachwuchs feiert Dreifach-Erfolg

Auch Mitglieder des Ausrichters trugen sich in die Siegerlisten ein. Marc Burkhardt, Sabine Karl, Jef D. Wachter und Claudia Zeppenfeld gewannen ein Rennen in ihrer jeweiligen Startkategorie (Mountainbike, Scooter, zu Fuß). Beim Nachwuchs holte der Club Dogsportsandmore in der Disziplin Canix Run School Young einen Dreifach-Erfolg mit Sieger Nils, der Zweitplatzierten Frieda und Sofie auf Rang drei. „Das belegt, dass wir auch eine sehr gute Jugendarbeit besitzen“, betonte Luca Rohlmann.

Weitere Themen

Handball Oberliga: SV Leonberg/Eltingen: Dritte Pleite in Folge für die Wildcats

Handball Oberliga SV Leonberg/Eltingen: Dritte Pleite in Folge für die Wildcats

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Leonberg/Eltingen machen zu viele Fehler und unterliegen beim SV Hohenacker-Neustadt mit 25:27 (12:16).
Von Henning Maak
Bezirksliga Nachholspiel: TSV Heimsheim holt Punkt bei Spitzenreiter Germania Bietigheim

Bezirksliga Nachholspiel TSV Heimsheim holt Punkt bei Spitzenreiter Germania Bietigheim

Es geht leicht aufwärts beim TSV Heimsheim: Der Bezirksliga-Aufsteiger trotzt dem Spitzenreiter SV Germania Bietigheim auf dessen Platz nach 0:2-Rückstand ein 2:2 ab.
Von Henning Maak
Handball Oberliga: Dem SV Leonberg/Eltingen rutscht der Sieg aus den Händen

Handball Oberliga Dem SV Leonberg/Eltingen rutscht der Sieg aus den Händen

Oberligist SV Leonberg/Eltingen muss kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen und trennt sich 32:32 vom TuS Schutterwald. Ärger über eine Zeitstrafe für die Gäste.
Von Jürgen Kemmner
Eskalation beim TSV Münchingen: Trainer Sahin muss gehen – die Mannschaft des Tabellenführers tritt zurück

Eskalation beim TSV Münchingen Trainer Sahin muss gehen – die Mannschaft des Tabellenführers tritt zurück

Im Zuge des Rauswurfs von Coach Sahin Üste durch die Fußball-Abteilungsleitung ist ein Großteil der Mannschaft zurückgetreten. Das Spiel am Sonntag soll aber stattfinden.
Von Flemming Nave
Zughunderennen in Renningen: Hohe Temperaturen sind beim Schwabentrail nicht willkommen

Zughunderennen in Renningen Hohe Temperaturen sind beim Schwabentrail nicht willkommen

Das Zughunde-Rennen Schwabentrail feiert am Wochenende seine zehnte Auflage – beim Jubiläum starten 223 Hunde und 183 Menschen. Das Wetter macht ein wenig Sorgen.
Von Jürgen Kemmner
Handball SV Leonberg/Eltingen: Dauerschmerz im Ellbogen: Maike Kilper hört auf

Handball SV Leonberg/Eltingen Dauerschmerz im Ellbogen: Maike Kilper hört auf

Die Torhüterin des Oberligisten SV Leonberg/Eltingen beendet ihre Karriere früher als geplant – doch für übertriebene Wehmut ist kein Platz bei der 31-Jährigen.
Von Jürgen Kemmner
Fußball Bezirksliga: Trainer-Beben: Tabellenführer TSV Münchingen entlässt Sahin Üste

Fußball Bezirksliga Trainer-Beben: Tabellenführer TSV Münchingen entlässt Sahin Üste

Erfolg schützt nicht vor Entlassung: Obwohl der TSV Münchingen an der Tabellenspitze der Bezirksliga thront, muss Coach Sahin Üste gehen. Der Trainer des TSV II geht mit ihm.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: FC Gerlingen heizt den Abstiegskampf ein

Fußball Kreisliga A2 FC Gerlingen heizt den Abstiegskampf ein

Der FC Gerlingen geriet im Tabellenkeller mächtig unter Druck. Gegen Konkurrent SV Leonberg/Eltingen II holte die Mannschaft drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.
Von Flemming Nave
Fußball Kreisliga A2: Die Ligaspitze marschiert weiter

Fußball Kreisliga A2 Die Ligaspitze marschiert weiter

Drita Kosova Kornwestheim und die SpVgg Renningen distanzieren mit ihren beiden 4:0-Erfolgen die Konkurrenten. Die Spvgg Warmbronn will die Top Drei angreifen.
Von Flemming Nave
Basketball Regionalliga: TSV Malmsheim findet wieder in die Spur zurück

Basketball Regionalliga TSV Malmsheim findet wieder in die Spur zurück

Zuletzt verloren die Basketballerinnen zwei Spiele, jetzt gelang wieder ein Erfolg und nebenbei eine Saisonpremiere.
Von Flemming Nave
Weitere Artikel zu Renningen Hunde krank Nachwuchs Jubiläum Leonberg
 
 