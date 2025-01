für den Machtkampf mit Trump ist wirtschaftliche Stärke nötig. Hier gibt es in Deutschland großen Nachholbedarf, meint unser Kommentator.

Klaus Köster 21.01.2025 - 19:26 Uhr

Wer Unterschiede zwischen Donald Trumps Wahlkampfauftritten und seiner Rede zur Einsetzung ins Amt des US-Präsidenten sucht, muss lange suchen. In Stil und Inhalt ähneln sich die Auftritte, und von Tag eins an setzt Trump um, was er angekündigt hatte: Er verbindet glorreiche Ankündigungen für die USA mit Schritten, die auf Kosten anderen Länder gehen – auch in der Wirtschaftspolitik.