Schwacher Arbeitsmarkt Weiter lernen, bewerben, hoffen
Die Jobaussichten sind derzeit schlecht. Statt zu verzweifeln ist es nun clever, vorzusorgen und Erfahrungen zu sammeln.
Die Jobaussichten sind derzeit schlecht. Statt zu verzweifeln ist es nun clever, vorzusorgen und Erfahrungen zu sammeln.
Wer jetzt seine Arbeit verliert, oder sich erstmals um eine Stelle bewirbt, braucht länger denn je, bis ein Platz gefunden ist. Die Aussichten für das kommende Jahr sind kaum erfreulicher – und wenn es besser wird, wird es anders sein. Zeit also, sich darauf vorzubereiten und neue Wege zu überlegen.
Seit langem schon wird an der Pflegeversicherung herumgedoktert. Die bisherigen Schritte reichen bei weitem nicht aus, warnt der Vorstandschef des Spitzenverbandes der Krankenkassen.