Schwacher Arbeitsmarkt: Weiter lernen, bewerben, hoffen

Wer jetzt seine Arbeit verliert, oder sich erstmals um eine Stelle bewirbt, braucht länger denn je, bis ein Platz gefunden ist. Die Aussichten für das kommende Jahr sind kaum erfreulicher – und wenn es besser wird, wird es anders sein. Zeit also, sich darauf vorzubereiten und neue Wege zu überlegen.

Fünf Jahre Stagnation Andrea Nahles, die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, hat den Ton gesetzt. Nie sei die Vermittlung Arbeitsloser so schwierig gewesen wie heute, sagte sie in einem Interview mit web.de. Nach fünf Jahren Stagnation wird der Arbeitsmarkt auch im besten Wachstumsszenario Zeit brauchen, bis die Mehrarbeit mit neuen Stellen statt mit Überstunden bewältigt wird. Der Stellenmarkt bewegt sich zuletzt, wenn die anderen Parameter der wirtschaftlichen Entwicklung schon lange nach oben zeigen.

Diesmal bremst aber nicht nur die maue Konjunktur. Die Dekarbonisierung der Wirtschaft schlägt seit zwei Jahren immer deutlicher auf Industrie-Arbeitsplätze durch. Das spüren vor allem Bewerber in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die Digitalisierung ersetzt immer mehr einfache und mittlere Tätigkeiten, und schon bald wird die Künstliche Intelligenz (KI) den Arbeitsmarkt umkrempeln. Diese Faktoren werden nicht verschwinden, wenn die Wirtschaft sich erholt.

Immer mehr Anfängerjobs kann auch der Computer: Akten analysieren, Kundenpost sortieren, Bestellungen abarbeiten, Laborwerte vergleichen, Fehlerdiagnosen stellen zum Beispiel. Die Plätze, an denen sich Absolventen bisher auf verantwortungsvollere Aufgaben vorbereiteten, werden knapp.

Was sollen sie tun? Die 120. Bewerbung zu verschicken, ist zermürbend, aber immer richtig. Auf einer Stelle unterhalb des erreichten Abschlusses, oder entfernt vom Wunschort anzufangen, bringt immerhin Berufserfahrung. Verändern kann man sich später immer noch.

Tiefgehend einer Aufgabe widmen

Weiter zu lernen ist ebenfalls eine gute Entscheidung. Wer sich nach dem Bachelor um einen Master-Abschluss, und danach eventuell um eine Doktorarbeit kümmert, muss nicht unbedingt Professor werden wollen. Sich einmal im Leben tiefgehend und originell mit einer Aufgabe auseinandergesetzt zu haben, hilft bei allen späteren Herausforderungen.

Bewerberinnen um eine duale Ausbildung oder Absolventen wird das nicht trösten. Gerade kleine Unternehmen haben in der Vergangenheit das Gros der beruflichen Ausbildung geschultert. Jetzt werden hier besonders viele Stellen nicht mehr besetzt. Jugendliche müssen oft mit einen Beruf vorliebnehmen, den sie sich nicht gewünscht haben. Sie erleben aber auch, wie schnell neue digitale Möglichkeiten selbst handwerkliche Berufe verändern. Sich darauf zu qualifizieren, ist schlau: Denn den älteren Kollegen fällt die Umstellung oft schwerer als den Jungen.

Wer vernünftig hoffen kann, bei besserer Konjunktur eine Stelle zu bekommen, kann sich für sechs, elf oder mehr als zwölf Monate bei der Bundeswehr bewerben. Das ist nicht nur ein Dienst für die Gemeinschaft. Die Überbrückungszeit wird auch halbwegs gut bezahlt. Dazu kommt: Künftige Arbeitgeber werden die Fähigkeit honorieren, sich außerhalb der eigenen Komfortzone einordnen zu können, Disziplin zu üben - und im Notfall das Land zu verteidigen. Diese Option steht Schulabgängerinnen, Gesellen und Jungakademikern offen.

Klug mit der Zeit umgehen

Work and Travel in Neuseeland zu buchen, oder wieder bei den Eltern einzuziehen und mit Gelegenheitsjobs zu überwintern, ist dagegen keine gute Option. Denn nach dem Ende der Krise werden die Arbeitgeber fragen, wie klug die Kandidatinnen und Kandidaten mit ihrer Zeit umgegangen sind. Sie werden wissen wollen, ob und was die zum Erhalt und Ausbau ihrer Fähigkeiten investiert haben, wie flexibel sie mit ihrer Herausforderung umgegangen sind. Wer dann gute Antworten hat, muss sich um die weiteren Wege nicht sorgen.