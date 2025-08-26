Historiker-Streit unter Narren: Das braune Erbe der schwäbisch-alemannischen Fasnacht

Die Konstanzer Blätzlebuebe haben Tradition. Bis 1414, dem Beginn des Konstanzer Konzils, soll sie zurückreichen. Zumindest behauptet das der Schöpfer Ludwig Müller, als er 1934, ein Jahr nach Adolf Hitlers Machtergreifung, das angeblich „althistorische Häs“ mit seinen tausend Flicken vorstellt. Die Elefanten AG, der er als Elferrat angehörte, hatte ein Problem. Ihre Profession waren Kostümbälle und die Bühnenfasnacht rheinischer Prägung. Doch das war plötzlich nicht mehr en vogue. Man wolle eine „Fasnacht wie früher“ feiern, propagiert der nationalsozialistische Oberbürgermeister. Doch wie sah die aus? Etwas „aus grauer Vorzeit“ musste her. Müller erklärte es vier Jahre später in einem Artikel: „Da man nun im heutigen Deutschland mehr denn je das alte deutsche Brauchtum schützt und fördert, so war für mich im Jahre 1934 der Zeitpunkt gekommen, das lang in Vergessenheit geratene, nur noch vereinzelt bekannte Blätzlehäs neu erstehen zu lassen.“