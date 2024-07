Kann man so etwas wie eine perfekte Maultasche überhaupt kochen? Oder handelt es sich dabei um eine kulinarische Utopie? Die Antwort gibt es in einer neuen Podcast-Folge.

Felix Ogriseck 29.06.2022 - 08:00 Uhr

Wie die Maultasche korrekt gegessen wird, darüber lässt sich hervorragend streiten. In der Pfanne mit Ei gebraten oder in der Brühe. Klar ist: Die perfekte Maultasche kommt immer von der eigenen Oma und Omas gibt es in Baden-Württemberg zuhauf. Wir waren im Jahr 2022 im Gasthof Ochsen in Stuttgart-Uhlbach zu Gast und haben uns von den Schwestern Uta und Elke Wagner zeigen lassen, wie die perfekte Maultasche geht. Elke Wagner ist im Mai 2023 verstorben, wir haben uns entschieden, die Folge dennoch online zu lassen, um das Leben im Uhlbacher Ochsen und das schwäbische Handwerk zu dokumentieren.