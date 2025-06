Innerhalb kurzer Zeit musste die Feuerwehr dreimal ausrücken. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und suchte mit einem Helikopter nach dem Verdächtigen.

red/dpa/lsw 14.06.2025 - 14:49 Uhr

Ein 34-Jähriger soll in gut zwei Stunden mehrere Brände in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) gelegt haben. Er habe ein Toilettenhäuschen, einen Mülleimer und einen Müllcontainer am Samstagvormittag in Flammen gesetzt, teilte die Polizei mit. Beamte nahmen den Verdächtigen demnach kurze Zeit später fest.