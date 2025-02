In Schwäbisch Hall kommt es am Samstag zu einem Zwischenfall mit Polizeibeamten. Dabei werden Beamte angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei befand sich der Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand.

Nina Scheffel 03.02.2025 - 10:41 Uhr

Ein 51-jähriger Mann hat am Samstag in einem Treppenhaus in Schwäbisch Hall randaliert und sowie Polizeibeamte angegriffen. Nach Angaben der Polizei befand sich der Mann wohl in einem psychischen Ausnahmezustand.