81-Jährige fährt in Parkhaus Frau an – 85-Jährige stirbt

Am Donnerstagnachmittag will eine 81-Jährige das Parkhaus am Krankenhaus in Schwäbisch Hall verlassen. Beim Ausparken erfasst sie eine 86-jährige, die wenig später ihren Verletzungen erliegt.

Maria Fischer Melanie 27.09.2024 - 08:09 Uhr

Am Donnerstagnachmittag hat sich im Parkhaus des Krankenhauses an der Diakoniestraße in Schwäbisch Hall ein schwerer Unfall mit Todesfolge ereignet.