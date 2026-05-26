Ein Mädchen spielt mit ihrem Hund, als sie plötzlich von einem nicht angeleinten fremden Hund angegriffen werden.

red/dpa/lsw 26.05.2026 - 08:04 Uhr

Ein elfjähriges Mädchen ist beim Spielen mit ihrem Hund in Schwäbisch Hall von einem fremden Hund angegriffen und verletzt worden. Das fremde Tier habe den Hund der Elfjährigen am Samstag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen selbst erlitt beim Versuch, die beiden Hunde zu trennen, leichte Verletzungen. Den Angaben zufolge war der Hund des Kindes an der Leine, der andere nicht.