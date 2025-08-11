Hochzeitscrash in Schwäbisch Hall: Eine Frau fordert Alkohol, ihre Hunde bellen die Gäste an – und am Ende zeigt sie mehr, als irgendwer sehen wollte.

red/dpa/lsw 11.08.2025 - 11:13 Uhr

Ein Hochzeitsfest in Schwäbisch Hall hat am Freitag eine unerwartete Einlage bekommen: Eine 51-Jährige erschien mit zwei nicht angeleinten Hunden, verlangte mehrfach Alkohol von der feiernden Gesellschaft und ließ die Tiere die Gäste anbellen. Als die Bitten zum Gehen nichts fruchteten, entschied sich die Frau für Plan B – und entblößte kurzerhand ihr Hinterteil.