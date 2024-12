Im psychischen Ausnahmezustand läuft ein Mann durch Schwäbisch Hall. Er klopft an Türen - und droht mit Schüssen.

red/dpa 11.12.2024 - 17:40 Uhr

Ein Mann ist in Schwäbisch Hall vorläufig festgenommen worden, weil er mit einer Schusswaffe gedroht haben soll. Der 23-Jährige soll am Morgen mit der Waffe in einer Straße herumgelaufen sein, laut geschrien, gegen Türen geklopft und gerufen haben, dass er schießen werde, wie die Polizei mitteilte. Polizeibeamte nahmen ihn vorläufig fest, wegen seines psychischen Ausnahmezustands kam er in eine Klinik.