Patrick Guyton 01.01.2025 - 15:46 Uhr

Ein Schwabe kennt keinen Schmerz“, sagt Ulrich Ratzer, „dem tut’s weh.“ Und wenn es einmal richtig schlimm ist, dann „vom Grind bis in die Fiaß“. Die Assistenzärztinnen und -ärzte sitzen an diesem frühen Abend in einem Besprechungsraum der Klinik Mindelheim im Allgäu und hören Ratzer andächtig zu. Sie verstehen, was er sagt, nicken, lächeln.