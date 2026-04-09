Schwäbische Klassiker mal anders Neue Maultaschen-Haltestelle in Nürtingen mit inklusivem Konzept
Schwäbische Klassiker gibt es in der Maultaschen-Haltestelle der Arbeg Care in Nürtingen. Da arbeiten Menschen mit psychischen Einschränkungen.
Nudelteig rollen und Maultaschen füllen, das gefällt Anni. „Aber da braucht man Kraft“, sagt die Mitarbeiterin der Werkstätte der Arbeg Care. Die Arbeit in der Küche macht sie glücklich. Ihre blaue Schürze mit Logo findet sie schön. Am Standort in Nürtingen wird der schwäbische Klassiker nun an der Maultaschen-Haltestelle im Einkaufszentrum an der Metzinger Straße angeboten.