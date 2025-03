Am Mittwoch, 2. April, beginnen die Cannstatter Mundarttage. Los geht es mit „Songs uff Schwäbisch“ im Haus St. Monika.

Iris Frey 17.03.2025 - 16:21 Uhr

„Schwäbisch gschwäddsd, gsonga, gspield ond glacht“ lautet das Motto der 28. Cannstatter Mundarttage. Organisiert werden sie von Peter Hinderer vom Kulturverein ’s Dudelsäckle, in Zusammenarbeit mit zahlreichen Cannstatter Vereinen und Institutionen. Es gibt Veranstaltungen nicht nur in Bad Cannstatt, sondern auch in Neugereut, Stuttgart-Ost und Hofen. Am 2. April tritt Achim Fiechtner im Haus St. Monika in Neugereut in der Begegnungsstätte des Pflegeheims auf, Eintritt frei. Am 4. April gibt es einen Mundartstammtisch mit Spacytomics und den SchwobaGirls im Naturfreundehaus Steinbergle in der Stresemannstraße in Stuttgart mit Künstlerhut.