Generationen von Stuttgartern haben dort gebaut, campiert, geschlafen. Die Schwarzwasserhütte im Walsertal wird saniert. Und jeder kann einen Beitrag leisten.
16.08.2025 - 08:00 Uhr
Mit Hügeln kennt man sich aus in Stuttgart. Seit jeher gab es aber Menschen, denen es nicht genügte den Wirtemberg oder den Schnarrenberg zu erklimmen. Sie wollten höher hinaus. So gründete sich am 28. Oktober 1869 im Damencafé an der Olgastraße die Sektion Schwaben des Deutschen Alpenvereins. Nur wenige Monate nachdem der Verein am 9. Mai 1869 in München aus der Taufe gehoben worden war.