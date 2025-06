Hohe Energiepreise und die schwächelnde Konjunktur fordern auch im Südwesten ihren Tribut: Die Zahl der Unternehmenspleiten steigt weiter.

dpa/lsw 16.06.2025 - 14:32 Uhr

Die schwierige Wirtschaftslage zwingt reihenweise Firmen in die Pleite. Bei den Amtsgerichten im Südwesten wurden von Januar bis März 662 Unternehmensinsolvenzen beantragt, wie das Statistische Landesamt in Fellbach mitteilte. Das seien 6,1 Prozent mehr gewesen als im ersten Quartal 2024. Am höchsten war die Zahl der Insolvenzen je 1 000 Unternehmen im Stadtkreis Pforzheim, am niedrigsten im Landkreis Freudenstadt.