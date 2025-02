Prozess zur tödlichen Attacke auf Polizisten in Mannheim „Ich will mir das nicht ansehen. Es wird wohl sehr emotional werden“

Am 13. Februar beginnt am Oberlandesgericht Stuttgart der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder von Rouven Laur. Aus der Heimatstadt des getöteten Polizisten kommt Kritik an der Politik. Für Polizeikollegen wird es „eine zusätzliche Belastung“.