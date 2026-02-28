Die Kinder der berühmten Schwäne von Burg Kalteneck in Holzgerlingen haben das Elternhaus verlassen. Warum unsere Autorin da einen Ohrwurm kriegt, ist in unserer Humorkolumne zu lesen.
28.02.2026 - 10:51 Uhr
Wem bei der Nachricht über den Auszug der Jungschwäne aus dem elterlichen Burggraben in Holzgerlingen nicht der Ohrwurm des Volkslieds „Hänschen klein“ kommt, der denkt auf jeden Fall anders als die Schreiberin dieser Zeilen. Die Kinder von Hänsel und Gretel – ganz ruhig, nicht die Geschwister im Märchen, sondern die kreisweit berühmten Schwäne von der Burg Kalteneck – sind flügge geworden und nach ausufernden Streitigkeiten mit dem Herrn Papa schwimmen sie nun eigene Wege.