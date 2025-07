Trotz Hausverbot weigert sich ein 29-Jähriger, das Freibadfest in Schwaikheim zu verlassen. Als die Polizei kommt, rastet der junge Mann aus.

Sascha Sauer 21.07.2025 - 10:11 Uhr

Es war kurz nach 17 Uhr, als am Samstag ein Streit auf dem Freibadfest in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) eskaliert ist. Wie die Polizei berichtet, war zuvor einem 29-jährigen Mann und einer weiteren Person Hausverbot erteilt worden. Dieses sollen die beiden allerdings ignoriert haben, und sich geweigert haben, das Gelände in der Badstraße zu verlassen.