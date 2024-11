Im Herbst schockierten zwei Tötungsdelikte die Region. In beiden Fällen haben Polizeisprecher Neuigkeiten zu verkünden.

Phillip Weingand 21.11.2024 - 16:21 Uhr

In den beiden Tötungsdelikten, welche in den vergangenen Monaten die Region schockiert haben, verfolgt die Polizei neue Spuren. Im Fall der Ende September auf einem Gartengrundstück bei Schwaikheim getöteten Seniorin hat die Polizei jüngst Flugblätter mit dem Phantombild eines Mannes in Schwaikheim und Winnenden verteilt. „Aus diesen Aktionen konnten wir neue Ermittlungsansätze gewinnen, denen jetzt nachgegangen wird“, so der Polizeisprecher Robert Silbe.