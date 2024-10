Bei zwei Unfällen im Rems-Murr-Kreis ist am Dienstag erheblicher Sachschaden entstanden. Einer davon hat den Berufsverkehr gut zwei Stunden lang beeinträchtigt.

Ein Unfall an der Anschlussstelle der Kreisstraße zur B 14 bei Schwaikheim hat am Dienstagmorgen für einige Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine 28-jährige Autofahrerin gegen 5.45 Uhr beim Abbiegen mit ihrem Kia den Vorrang eines entgegenkommenden VW nicht beachtet. Die Autos stießen zusammen, wodurch der VW noch gegen einen Ford geschleudert wurde. Der Kia sowie der VW mussten abgeschleppt werden, den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf 35 000 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn musste die Straßenmeisterei hinzugezogen werden. Wegen des Unfalls entstanden bis etwa 8 Uhr entsprechend starke Behinderungen im Berufsverkehr.

Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Ebenfalls hoher Sachschaden – die Polizei schätzt ihn auf 30 000 Euro – ist am selben Tag am Nachmittag bei einem Unfall in Weinstadt entstanden. Eine 62-Jährige hatte im Kelterweinberg mit ihrem Citroën die Vorfahrt eines 29-jährigen Mercedes-Fahrers nicht beachtet. Auch hier mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.