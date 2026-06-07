Ein Stuttgarter Obdachloser hilft Notleidenden. Ganz selbstverständlich. Eine Geschichte, die mit gängigen Klischees bricht, meint unser Autor Jan Sellner.
07.06.2026 - 10:08 Uhr
Es kommt nicht oft vor, dass jemand sagt: „Ich hab da was für dich“, ein Post-it-Blöckchen aus der Tasche zieht, ein Blatt davon abzieht und es seinem Gegenüber überreicht, den er gar nicht kennt. Und es kommt noch seltener vor, dass auf diesem Post-it ein Smiley gezeichnet ist und von Hand geschrieben steht: „Schön, dass es dich gibt.“ Der Mann, der diese Komplimente verteilt, ist „Schwalbe“. Eine Punkerin in Berlin hatte den Umherziehenden einst gefragt, woher er komme. „Aus Schwaben!“, war seine Antwort. „Dann kann ich dich ja Schwalbe nennen!“ Seitdem heißt er so.