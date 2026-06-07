Es kommt nicht oft vor, dass jemand sagt: „Ich hab da was für dich“, ein Post-it-Blöckchen aus der Tasche zieht, ein Blatt davon abzieht und es seinem Gegenüber überreicht, den er gar nicht kennt. Und es kommt noch seltener vor, dass auf diesem Post-it ein Smiley gezeichnet ist und von Hand geschrieben steht: „Schön, dass es dich gibt.“ Der Mann, der diese Komplimente verteilt, ist „Schwalbe“. Eine Punkerin in Berlin hatte den Umherziehenden einst gefragt, woher er komme. „Aus Schwaben!“, war seine Antwort. „Dann kann ich dich ja Schwalbe nennen!“ Seitdem heißt er so.

„Die Schwaben sind nicht geizig, sie sind sparsam“ „Schwalbe“, der aus dem schwäbisch-bayerischen Krumbach stammt, ist schon durch alle Bundesländer geflogen. Bis auf „McPomm“. Einmal, vor langer Zeit, flog er sogar ins „17. Bundesland“, wie er sagt, nach Mallorca. Für eine Woche. Die große Ausnahme. Einen Großteil seines 54-jährigen Lebens verbrachte „Schwalbe“, der mal Schreiner lernte, auf der Straße. Davon 15 Jahre in Stuttgart. Anfangs auf dem Schlossplatz, jetzt im Schlossgarten. Und er hat nicht vor, von hier noch mal wegzugehen. „Es heißt immer die Schwaben seien geizig“, sagt er. „Das stimmt nicht, sie sind sparsam.“ Ein feiner Unterschied.

Selbst unter den sparsamen Schwaben sind wenige so sparsam wie er. „Schwalbe“ trägt seinen Besitzstand in wenigen Tüten bei sich. Als Transportmittel dient ihm ein Kinderwagen, der akkurat bepackt ist. Mehr brauche er nicht, sagt er. Von Frühjahr bis Herbst sammelt er Flaschen, im Winter freut er sich über das, was die Sparsamen, die auch großzügig sein können, ihm geben. Am Ende bleibt meist noch etwas übrig. Geld, das er anderen spendet, die es aus seiner Sicht nötiger haben.

Im vergangenen Dezember waren es 200 Euro, die er in einen Umschlag steckte und im Haus der Katholischen Kirche in den Briefkasten einwarf. Sein Beitrag zu Weihnachten, „dem Happy-Jesus-Fest“. Das Geld war für Alleinerziehende gedacht. So hatte er es auf einen Begleitzettel geschrieben. Beim Sozialdienst katholischer Frauen der Caritas, bei dem „Schwalbes“ Spende landete, rieben sie sich verwundert die Augen. Er machte die gute Tat öffentlich. Das Echo war enorm. Ohne es zu wissen, hat „Schwalbe“ viele Menschen berührt.

„Schwalbe“ und SkF-Vorständin Svenja Gruß unterwegs im Schlossgarten. Foto: SkF

Und das dürfte auch jetzt wieder der Fall sein, denn es ist bundesweit vermutlich das erste Mal, dass ein Obdachloser einen Stiftungsfonds mitbegründet. Am nächsten Freitag wird „Schwalbe“ im Haus der Katholischen Kirche seine Unterschrift unter die „Schwalbe Stiftung“ setzen. Eine Idee, die der Sozialdienst katholischer Frauen aufgrund der vielen positiven Reaktionen gemeinsam mit ihm entwickelte. Das Geld kommt der Wohnungsnotfallhilfe für Frauen in Not zugute. Das Motto lautet: „Viele Schwalben machen einen Sommer.“

„Schwalbe“ versteht sich als „Werkzeug“

Was uns im Falle eines Wohnsitzlosen so außergewöhnlich erscheint, weil es gängigen Klischees widerspricht, ist für „Schwalbe“ selbst etwas ganz Normales: das Bedürfnis, anderen zu helfen. Und wer in ihm vor allem den Obdachlosen und Flaschensammler sieht, der irrt. In erster Linie ist „Schwalbe“ Mensch und Christ. Er versteht sich als „Werkzeug“ des „Handwerkers“, der die Welt gemacht hat. Und er hilft mit, im Kleinen ein paar Dinge zu reparieren. Zum Beispiel notleidende Mütter und ihre Kinder zu unterstützen. „In der Bibel steht: ,Lasset die Kinder zu mir kommen‘“, sagt „Schwalbe“ auf die Frage, warum er für Alleinerziehende spendet. So einfach ist das und so klar. Schön, dass es Dich gibt!