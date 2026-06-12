Schwalbe, wie der Mann ohne Anschrift und dem großen Herzen genannt wird, ist die ungewohnte Rolle anzumerken. Das Licht der Öffentlichkeit, die Kameras, das ist nicht seine Welt. Und doch ist es auch für ihn ein besonderer Moment, als er am Freitagnachmittag bei einer Feier im Haus der Katholischen Kirche seine Unterschrift unter die Gründungsurkunde der nach ihm benannten Schwalbennest Stiftung setzt, einem Stiftungsfonds, mit dem obdachlose Frauen in Stuttgart unterstützt werden sollen. Immerhin ist die Sache ganz in seinem Sinne. Er ist derjenige, der durch seine gute Tat – eine bundesweit beachtete 200-Euro-Spende für alleinerziehende Frauen – vor Weihnachten den Anstoß für die „Schwalbennest Stiftung“ gegeben hatte.

Und je länger die Gründungsfeier dauert, desto mehr geht Schwalbe aus sich heraus. Am Ende stellt er sich vor den mit 60 Menschen voll besetzten Saal und rappt nach einem Lied der Fantastischen Vier: „Gebt uns Euer Geld und verbessert diese Welt. Was geht? Was geht? Ich sag's Euch ganz konkret!“

Wenn der 54-Jährige, der seit 29 Jahren auf der Straße lebt, 15 Jahre davon in Stuttgart, von „Geben“ spricht, dann in einem klischeesprengenden, uneigennützigen Sinne. Denn Schwalbe ist selbst einer, der gibt. Die Spende, die er vor Weihnachten in aller Stille in den Briefkasten des Hauses der Katholischen Kirche eingeworfen hatte, ist nicht das einzige, was er aus seinen bescheidenen Mitteln beisteuert, um die Welt ein Stückchen besser zu machen.

Schwalbe, der ohne staatliche Unterstützung auskommt, und Flaschen im Mittleren Schlossgarten sammelt, gibt seit Jahren von dem Wenigen, was er hat, anderen etwas ab. Schwester Nicola Maria vom Orden der Vinzentinerinnen, die mit dem 54-Jährigen seit vielen Jahren in Kontakt steht, nennt ihn ein „Vorbild“, das sie beschäme, weil er das lebe, was das Armutsgelübde ihres Ordens vorschreibe. „Liebe sei Tat“, lautet ein Spruch des Ordensgründers Vinzenz von Paul. Das sieht sie bei Schwalbe verwirklicht.

Schwalbe: Obdachlose verdienen Respekt

Die Ordensfrau hat eine Tasche voller Mitbringsel dabei, die sie im Lauf der Jahre von Schwalbe erhalten hat, und die ihn ihrer Meinung nach charakterisieren: Bücher, ein Stoffentaschentuch, Umschläge, Spruchkarten und einen Stein mit aufgemalten Herzen. Schwalbe, sagt sie vor dem emotional stark berührten Publikum, sei ein Büchermensch, dem Nachhaltigkeit wichtig ist und der anderen Menschen Hoffnung machen wolle.

Schwalbe selbst nützt die Gelegenheit, „wenn mal wichtige Leute und die Presse da sind“, um zu sagen, was ihm wichtig ist: dass Obdachlosen, wie allen anderen Menschen auch, Respekt gebühre, sie im Alltag aber vielfach Schikanen ausgesetzt seien und Diskriminierung erfahren müssten.

Ihm selbst wird viel Wertschätzung entgegengebracht. Eine Stuttgarterin berichtet spontan von ihrer jahrelangen Bekanntschaft mit Schwalbe, der sich beim Joggen im Schlossgarten besorgt um sie gezeigt habe. Sie selbst befand sich damals in einer Lebenskrise. Das Nachfragen, wie es ihr gehe, habe sie zutiefst berührt, berichtet sie. Daraus habe sich eine „neue Form von Freundschaft entwickelt“ mit diesem „tollen Menschen“ entwickelt, die zeige, wie man der Spaltung in der Gesellschaft entgegenwirken könne.

Schwalbe bei der Unterschrift unter die Gründungsurkunde der Schwalbennest Stiftung Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Auch OB Gattin Gudrun Weichselgartner-Nopper, die die Schirmherrschaft der Schwalbenest-Stiftung übernimmt, findet das Engagement des gebürtigen Krumbachers „etwas Besonderes“. Es zeige, „dass Mitmenschlichkeit nicht von der eigenen Lebenssituation abhänge. Wer wenig habe, sei sensibel für die Not anderer“. Der Comedian Helge Thun bereichert die Gründungsfeier mit Humor und zitiert einen Reim, den er sich auf Schwalbe gemacht hat: „Ein Mann, der selbst nicht viel hat, spendet Flaschenpfand anstatt, dass er an sich selber denkt und zeigt, in dem er's Mütter schenkt in dunkler Winternacht, das ein Schwalbe schon nen Sommer macht.“

In Schwalbe Leben spielt Jesus eine zentrale Rolle

Maßgeblich Svenja Gruß, Vorständin des 1903 gegründeten Sozialdienstes katholischer Frauen in Stuttgart, ist es gewesen, die Schwalbes Herzenstat öffentlich gemacht und gemeinsam mit ihm und ihren Mitarbeiterinnen die Idee eines Stiftungsfonds entwickelt hat, der nun treuhänderisch von der Caritas-Stiftung betreut wird. 39 Stiftungsgründer, die jeweils mindestens 1000 Euro beisteuerten, haben sich bisher davon anstecken lassen. „Eine tolle Resonanz“, sagt sie. Mehr als 59.000 Euro seien bereits zusammengekommen. Svenja Gruß hofft auf weitere Unterstützung. Die Bosch-Streichersolisten haben für den 8. November in der BW-Bank am Schlossplatz bereits ein Benefizkonzert angekündet.

Schwalbe beendet die Feier, wie er sie eingeleitet hat – mit dem Hinweis auf „Tschisus“, wie er den Namen Jesus ausspricht, und dem er im Gebet dankt für „jeden einzelnen der mitmacht“. Die Stiftung sagt er, sei nicht sein Werk, sondern das von „Tschisus“. Er selbst sieht sich nur als „Werkzeug“. „Amen“, sagt er zum Schluss und übersetzt, „für die, die mit Religion nicht so viel anfangen können“: „Das heißt: So ist, es, so soll es sein!“