Schwarz-Rot An der Abschaffung der schnellen Einbürgerung ist nur eine Sache gut
Es ist vernünftig, die Bestintegrierten schnell einzubürgern. Dennoch könnte die Abschaffung der Turboeinbürgerung ein Gutes haben, kommentiert Tobias Peter.
Was ist ein kluger Umgang mit Menschen aus dem Ausland, die mit ihrem Job sich selbst und ihre Familie finanzieren können und die auch sonst hervorragend integriert sind? Die Rede ist von denen, die sehr gute deutsche Sprachkenntnisse haben und die sich auch im Ehrenamt hervortun. Deutschland braucht dringend qualifizierte Zuwanderung. Es ist also schlau, solche Menschen möglichst schnell einzubürgern. Deshalb hat die Ampelregierung die Möglichkeit einer Einbürgerung nach drei Jahren eingeführt – nur für diejenigen mit den besten Voraussetzungen.