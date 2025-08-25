Schwarz-Rot Eine Koalition ohne Plan – und die Frage, ob das gut gehen kann
Schwarz-Rot ist in einem so erbärmlichen Zustand, wie ihn selbst die Ampel lange nicht hatte. Das muss sich dringend ändern, kommentiert Tobias Peter.
Der britische Dichter Roger McGough hat mit feinsinnigem Humor einmal ein Gedicht über ein Kind im Sandkasten geschrieben. „Ich will der Anführer sein“, sagt es. „Darf ich der Anführer sein? Darf ich? Versprochen?“ Unmittelbar nach dem Jubel darüber, dass der Wunsch in Erfüllung geht, sagt das Kind: „Ok. Und was sollen wir jetzt tun?“