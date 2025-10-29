Eigentlich schien sich das Thema doppelte Staatsbürgerschaft erledigt zu haben. Doch nun gibt es aus den Reihen von CDU und CSU neue Vorstöße.
29.10.2025 - 16:18 Uhr
Die Unionsparteien waren in den Wahlkampf gegen die Ampel-Politik gezogen, und der Doppelpass war eines ihrer wichtigen Themen. „Wir machen die Express-Einbürgerung der Ampel rückgängig, ebenso wie die generelle Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft“, hieß es unmissverständlich im Bundestags-Wahlprogramm. Dann aber kam es zur Koalition mit der SPD und im Koalitionsvertrag steht: „Wir schaffen die ‚Turboeinbürgerung‘ nach drei Jahren ab. Darüber hinaus halten wir an der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts fest.“