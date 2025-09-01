Schwarz-rote Koalition Die Sozialstaatsdebatte – und die Frage, was wirklich „Bullshit“ ist
Friedrich Merz und Bärbel Bas produzieren in der Sozialstaatsdebatte Comic-Sprechblasen. Drei Erkenntnisse sind jetzt wichtig, kommentiert Tobias Peter.
Friedrich Merz sagt, der Sozialstaat sei, so wie er ist, nicht mehr finanzierbar. Was er ändern will, verrät der CDU-Chef aber nicht genau. Er produziert griffige Sprüche. Ihm fehlen aber gute Ideen. Die Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzende Bärbel Bas wiederum nennt den Satz, man könne sich den Sozialstaat nicht mehr leisten, „Bullshit“.
