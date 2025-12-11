„Sichtbar und spürbar“ sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Einen schnelleren Ausbau von Autobahnen und Zugstrecken, stabile Beiträge und strengere Regeln für Arbeitslose: Das haben Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die weiteren Spitzen von Union und SPD nach ihrem letzten Koalitionsausschuss vor Weihnachten versprochen. „So umfangreiche Reformen (...) hat es in Deutschland noch nie gegeben“, sagte Merz. Der Kanzler verteidigte seine Ankündigung eines „Herbst der Reformen“, der vielfach als ausgefallen kritisiert worden war. 2026 würden Verbesserungen spürbar, sagten er und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD).