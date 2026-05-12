Es wurde laut, das Ergebnis war mau und es konnte nur halb umgesetzt werden. Der letzte Koalitionsausschuss in der Berliner Villa Borsig war ein ziemlicher Reinfall. Wird heute alles besser?
12.05.2026 - 05:00 Uhr
Berlin - Die Spitzen von Union und SPD kommen am Abend im Koalitionsausschuss zusammen, um über Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise, über den Haushalt und den weiteren Reform-Fahrplan zu beraten. Es ist die erste Sitzung des zentralen Steuerungsgremiums der Koalition seit dem berüchtigten Treffen vor einem Monat in der Villa Borsig, das als Kristallisationspunkt der aktuellen Krise des Regierungsbündnisses gilt.