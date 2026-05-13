Sechs Stunden haben Union und SPD im Kanzleramt beraten - in «guter, vertrauensvoller Atmosphäre», wie es heißt. Die Liste der bekanntgegebenen Ergebnisse fällt kurz aus.
13.05.2026 - 06:00 Uhr
Berlin - Union und SPD haben sich im Koalitionsausschuss auf einen "Arbeitsprozess" verständigt, um die geplanten Sozial- und Steuerreformen in den nächsten Wochen auf den Weg zu bringen. Nähere Einzelheiten dazu wurden nach der sechsstündigen Sitzung der Spitzenrunde allerdings nicht genannt. Die Runde habe "in guter, vertrauensvoller Atmosphäre getagt", hieß es.