In diesem Ratgeber erfahren Sie alles, was Sie dazu wissen müssen – von den Risiken über mögliche Lösungen bis hin zu praktischen Tipps.

Schwarze und andere dunkle Kleidungsstücke können insbesondere bei den ersten Wäschen überschüssige Farbstoffe abgeben. Diese Farbstoffe können sich auf helleren Kleidungsstücken absetzen, was zu Verfärbungen führen kann. Gerade weiße Wäsche kann durch den Kontakt mit ausblutenden Farben grau oder fleckig werden. Das Abfärben kann selbst dann noch ein Problem darstellen, wenn die Kleidungsstücke bereits mehrmals gewaschen worden sind.

1.2. Schwarze Fusseln auf weißer Kleidung

Ein weiteres Problem beim gemeinsamen Waschen von schwarzer und weißer Wäsche ist das Entstehen von Fusseln. Dunkle Textilien, insbesondere solche aus Materialien wie Wolle oder Fleece, können kleine Fasern oder Fusseln verlieren, die sich dann auf der weißen Kleidung absetzen. Diese Fusseln sind oft schwer zu entfernen und können das Erscheinungsbild der weißen Kleidung beeinträchtigen. Andersherum kann auch die schwarze Kleidung durch weiße Fusseln verunreinigt werden. Wie Sie Fusseln von schwarzer Kleidung am besten entfernen, erfahren Sie in unserem Ratgeber „Fusseln auf schwarzer Kleidung loswerden“.

1.3. Unterschiedliche Waschbedürfnisse

Weiße und schwarze Kleidung haben oft unterschiedliche Pflegeanforderungen. Weiße Kleidung wird häufig heißer gewaschen, um Verfärbungen und Flecken zu entfernen, während schwarze Kleidung bei niedrigeren Temperaturen gewaschen wird, um das Ausbleichen der Farbe zu verhindern. Werden die unterschiedlichen Waschbedürfnisse nicht berücksichtigt, kann das die Lebensdauer der Kleidung verkürzen.

2. Wann ist das Zusammenwaschen möglich?

Im Allgemeinen ist es am sichersten, schwarze und weiße Wäsche getrennt voneinander zu waschen. Die Trennung minimiert das Risiko von Verfärbungen und anderen unerwünschten Effekten, wie das Entstehen von schwarzen Fusseln auf weißer Kleidung. Es gibt jedoch Situationen, in denen das Trennen der Wäsche nicht möglich ist – sei es aus Platz- oder Zeitmangel. In solchen Fällen können Sie einige Maßnahmen ergreifen, um das Risiko zu minimieren.

2.1. Einsatz von Farbfangtüchern

Farbfangtücher können eine Notlösung sein, wenn Sie schwarze und weiße Wäsche ausnahmsweise zusammen waschen müssen. Diese Tücher sind darauf ausgelegt, überschüssige Farbstoffe aus dem Waschwasser zu absorbieren, sodass sie sich nicht auf anderen Kleidungsstücken absetzen. Beachten Sie jedoch, dass dies keine Garantie dafür ist, dass keine Verfärbungen auftreten. Farbfangtücher sind eher als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme zu sehen und sollten nicht regelmäßig als Ersatz für die Trennung der Wäsche verwendet werden.

2.2. Farbstabile Kleidung

Wenn es absolut nicht anders geht, können Sie schwarze und weiße Wäsche zusammen waschen, wenn Sie sicher sind, dass die schwarze Kleidung farbstabil ist. Das bedeutet, dass sie keinen Farbstoff mehr abgibt, was oft nach mehreren Wäschen der Fall ist. Auch hier sollten Sie bedenken, dass dies nur eine Notlösung ist und keine regelmäßige Praxis darstellen sollte.

2.3. Niedrige Waschtemperatur

Das Waschen bei niedrigen Temperaturen (30-40°C) kann das Risiko, dass Farbstoffe aus der Kleidung austreten, verringern. Wenn Sie gezwungen sind, schwarze und weiße Wäsche zusammen zu waschen, sollten Sie unbedingt eine niedrige Waschtemperatur wählen. Diese Methode kann helfen, das Risiko von Verfärbungen zu minimieren, ist jedoch keine ideale Lösung und sollte nur in Ausnahmefällen angewendet werden.

3. Praktische Tipps zum Waschen von schwarzer und weißer Wäsche

3.1. Vorbehandlung von Flecken

Flecken auf weißer Kleidung sollten vor dem Waschen vorbehandelt werden. Verwenden Sie ein spezielles Fleckenmittel, um sicherzustellen, dass die Flecken bei einer niedrigeren Waschtemperatur entfernt werden.

3.2. Pflege von schwarzer Kleidung

Um das Ausbleichen von schwarzer Kleidung zu verhindern, waschen Sie diese auf links und verwenden Sie ein spezielles Waschmittel für dunkle Farben. Dieses Waschmittel ist darauf ausgelegt, die Farbpigmente in der Kleidung zu schützen und zu bewahren.

3.3. Regelmäßige Trennung nach Farben

Der sicherste Weg, Verfärbungen zu vermeiden, ist nach wie vor die konsequente Trennung der Wäsche nach Farben. Waschen Sie schwarze, weiße und farbige Kleidung getrennt voneinander, um die bestmögliche Pflege und Farberhaltung sicherzustellen. Lesen Sie dazu auch unseren Ratgeber „Wäsche richtig sortieren“.

4. Fazit

Schwarze und weiße Wäsche zusammen zu waschen, ist in der Regel keine gute Idee und sollte vermieden werden. Die Gefahr von Verfärbungen, das Risiko von schwarzen Fusseln auf weißer Kleidung und die unterschiedlichen Pflegebedürfnisse der Kleidungsstücke sprechen klar für eine getrennte Wäsche. Die genannten Methoden, wie der Einsatz von Farbfangtüchern, das Waschen bei niedrigen Temperaturen und die Auswahl farbstabiler Kleidung, sind lediglich Notlösungen für Fälle, in denen es absolut nicht anders geht. Diese Maßnahmen können das Risiko von Verfärbungen reduzieren, bieten aber keine vollständige Sicherheit.

